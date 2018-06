Wat is er dit weekend allemaal voor leuks te doen in Groningen? Nou, dit!

Het weekend zit eraan te komen en er is in de stad weer van alles te doen. We zetten de uitgaanstips voor je op een rijtje!

Noorderzon Talks - Grand Theatre

Voor wie niet kan wachten op de 28ste editie van festival Noorderzon is er Noorderzon Talks: een live talkshow over het programma en het festival. Tijdens Noorderzon Talks hoort de bezoeker als eerste alle ins en outs van het festival, en worden artiesten, programmeurs en andere medewerkers voorgesteld.

Waar: Grand Theatre

Wanneer: vrijdag 15 juni, 20.00 uur

Prijs: gratis

International Craft Beer Festival Groningen – Ossenmarkt

De Ossenmarkt in hartje Groningen wordt komend weekend voor de tweede keer omgetoverd tot hét bierwalhalla van het noorden. Meer dan vijftien brouwerijen van over de hele wereld nemen ruim tachtig verschillende bieren mee. Daarnaast is er volop live-muziek en zijn er foodtrucks waar de bezoekers terecht kunnen om iets te eten.

Waar: Ossenmarkt

Wanneer: vrijdag 15 en zaterdag 16 juni

Prijs: 12,50

Niet te geloven, ondersteboven! – Stripmuseum

Een stripverhaal dat ook ondersteboven te lezen valt? Het kan, zo bewees tekenaar Gustave Verbeek in de eerste jaren van de vorige eeuw met zijn avonturen van Mijnheer Muffaroo en Jufffer Lovekins. Verbeek tekende zijn strips zo dat je ze kon omdraaien waarna de plaatjes een nieuwe betekenis kregen en het verhaal verder ging. Zijn werk wordt geëxposeerd in het Stripmuseum op de enige manier waarop dat mogelijk is: de strips aan de wanden van het museum kunnen door de bezoekers worden omgedraaid.

Waar: Stripmuseum

Wanneer: nog tot en met 9 september

Prijs: 8,95 euro voor volwassenen

De Ploeg 1918-1928 – Groninger Museum

Dit jaar is het honderd jaar geleden dat een groep jonge Groninger kunstenaars Kunstkring De Ploeg oprichtte. Ter gelegenheid daarvan is in het Groninger Museum de grote overzichtstentoonstelling Avant-garde in Groningen. De Ploeg 1918-1928 te zien. Er zijn werken te zien van ploegleden als Jan Wiegers, Johan Dijkstra en Jan Altink. Daarnaast is er aandacht voor het werk van twee van de grootste ploeg-inspiratoren: Ernst Ludwig Kirchner en Vincent van Gogh.