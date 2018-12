Dit jaar bijna 90 aardbevingen in Groningen

In 2017 waren er in Groningen nog achttien aardbevingen een magnitude hoger dan 1,5 op de schaal van Richter.



De zwaarste beving van dit jaar was op 8 januari in Zeerijp. Die beving had een kracht van 3,4 op de schaal van Richter. In 2012 was in Huizinge de zwaarste (3,6) aardschok tot nu toe.



Toch is het seismisch moment afgelopen jaar toegenomen, zegt het KNMI. Daarbij wordt gekeken naar zowel het aantal bevingen als de gemiddelde sterkte daarvan.