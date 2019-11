Dít doet plastic zwerfvuil met egels; moeten kentekens van vervuilers worden geregistreerd?

De organisatie ‘Groningen Schoon Dankzij Mij’ plaatste onlangs foto’s van een egel die waarschijnlijk is omgekomen dankzij zwerfvuil (foto zie boven). De foto’s hebben geleid tot schriftelijke vragen in de gemeenteraad van Tynaarlo, de buurgemeente van Groningen in Eelde.

De foto’s zouden zijn genomen bij de nieuwe wijk Ter Borch. Daar is een vestiging van McDonalds. Hoewel het bedrijf er hard aan werkt om zwerfvuil tegen te gaan, slagen sommige klanten er toch in de troep gewoon uit het raam te gooien. Dat zou er toe kunnen leiden dat egels, zoekend naar etensresten, er met het hoofd in vast komen te zitten. De politieke partij Leefbaar Tynaarlo heeft over de kwestie schriftelijke vragen gesteld. Deze partij stelt voor om kentekens te gaan registreren en op het plastic te laten printen, zodat altijd is uit te zoeken wie de vervuiling veroorzaakte. Zaterdagmorgen meldt OOGTV dat B en W van Tynaarlo die vragen hebben beantwoord.

Volgens B en W van Tynaarlo is het college niet van plan om McDonalds te vragen kentekens te registreren en die op de plastic verpakkingen uit te printen. Volgens B & W is dat geen onwil, maar is het zeer lastig om aan te tonen dat het zwerfvuil afkomstig is van de eigenaar van het kenteken. ‘De eigenaar van het voertuig hoeft niet degene te zijn die de rommel heeft achtergelaten’, aldus B & W van Tynaarlo. Volgens het college doet MC Donalds de nodige inspanningen om zwerfvuil te voorkomen. Kentekenregistratie is volgens de gemeente niet nodig, en kost volgens de gemeente ook geld. Beter is het om nog meer te doen aan preventie van zwerfvuil, aldus B&W van Tynaarlo.