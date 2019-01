Dinsdagmiddag code geel in Groningen vanwege sneeuwval

Het KNMI heeft in verband met verwachte sneeuwval voor morgen code geel afgekondigd voor het hele land. In Groningen is het weeralarm geldig van 14.00 uur tot middernacht.

De eerste sneeuwbuien zullen naar verwachting morgen rond 8.00 uur het uiterste westen van ons land bereiken. In de loop van de dag breidt het sneeuwfront zich uit over Nederland en rond 14.00 uur zal het naar alle waarschijnlijkheid ook in onze provincie gaan sneeuwen.



De sneeuwval kan zorgen voor gladde wegen, zo waarschuwt het KNMI. De verwachting is dat er zo’n één tot drie centimeter sneeuw zal vallen, maar lokaal kan dat ook meer zijn.