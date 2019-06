Delen Paterswoldseweg en Parkweg afgesloten tijdens Stadspark Live

Zaterdag 22 juni is de drafbaan in het Stadspark het toneel van het nieuwe popfestival Stadspark Live. Om de verwachte toestroom van bezoekers veilig te laten verlopen zijn op de dag van het festival, tussen 11.00 in de ochtend en 1.00 's nachts delen van de Paterswoldseweg en de Parkweg afgesloten voor verkeer.