Deelnemers 4 Mijl kunnen alvast hun benen testen

Op zondag 1 september klinkt om 10.30 uur het startschot van deze tweede "Lentis 4 Mijl Try-out”. Iedereen is welkom om zijn of haar benen te testen voor de Menzis 4 Mijl van Groningen (hardlopen) of de 4 Mijl4You (wandelen) die op 12 en 13 oktober in Groningen plaats zullen vinden. Deelnemen is gratis en na afloop ontvangen deelnemers een leuk aandenken aan deze tweede Lentis 4 Mijl Try-out die in samenwerking met Lentis Leefstijl, Golazo, Menzis en loopvereniging De Drenthse AA wordt georganiseerd.



Experts aan het woord over hardlopen



Het Topsport Zorgcentrum / Het Omnium organiseert in samenwerking met de 4 Mijl op dinsdag 3 september een bijeenkomst volledig in het teken van hardlopen. In ruim een uur tijd gaan vijf experts met elkaar in gesprek over inspanningstesten, inspanningsfysiologie, podologie, voeding en mentale aspecten. De bijeenkomst richt zich op zowel de beginnende hardloper als de meer ervaren loper die zijn of haar PR wil verbeteren. De bijeenkomst is gratis toegankelijk en start om 20.00 uur. Aanmelden vooraf is wel nodig en kan via www.4mijl.nl.



Exclusief 4 Mijl PR-pakket



Speciaal voor gevorderde lopers die hun PR willen verbeteren op de 4 Mijl is het mogelijk een exclusief PR-pakket af te nemen. Dit pakket richt zich tot maximaal 30 hardlopers en tijdens de hardloopavond op 3 september ontvangen geïnteresseerden meer informatie. Kijk voor meer informatie over de inhoud van het pakket op www.4mijl.nl.