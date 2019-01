Deel van centrum Winschoten vandaag nog dicht na felle brand

Donderdagavond brak brand uit in het voormalige pand van Jan Emo Smid, waar huishoudelijke artikelen werden verkocht. Dat pand stond al een jaar leeg. De brandweer schaalde al snel op naar zeer grote brand, omdat het vuur midden in het centrum van Winschoten woedde. Brandweermannen konden niet voorkomen dat het vuur oversloeg naar een nabijgelegen pand, dat tevens als verloren kan worden beschouwd.



Bij de brand kwam asbest vrij. De gemeente is al sinds vannacht bezig om te kijken waar die asbestdeeltjes zijn terechtgekomen. Zodra een deel van het centrum schoon is, wordt dat weer vrijgegeven.



Wat is weer bereikbaar?

Er is rond 09.45 uur een deel van het winkelgebied vrijgegeven. Tot en met Röben is gesaneerd en schoon. Op de parkeerplaats aan de Schortinghuisstraat ligt geen asbest.



Gebied vanaf Jan ten Hoor tot de Zeeman in Langestraat

Het gebied vanaf Jan ten Hoor tot de Zeeman in de Langestraat ligt direct naast de brandhaard. Het vraagt tijd om dit goed te saneren. De verwachting is dat dit deel de hele dag niet vrijgegeven kan worden. Winkels in dit gebied kunnen niet open tenzij ze een achteringang hebben aan de Venne.​​​​​​​



Kleine Bosstraat en Gaslaan

De beide straten zijn gesaneerd en wordt onderzocht of deze vrijgegeven kunnen worden.



Heeft u asbest aangetroffen of schade?

Iedereen met asbest of andere schade moet contact opnemen met de eigen verzekering. Zij zullen op een later moment de schade verhalen op de aansprakelijke. Inwoners moeten de gemeente wel bellen als ze asbest aantreffen op het dak of dakterras. ​​​​​​​



Woont of onderneemt u in het afgezette gebied?

Bewoners en ondernemers kunnen met de gemeente bellen om zich op de hoogte te laten stellen van de laatste stand van zaken. Dit kan telefonisch via (0597) 48 20 00 of info@gemeente-oldambt.nl onder vermelding van: Brand Langestraat.