Deel gevel komt naar beneden; meerdere winkels A-kerkhof dicht

Het gaat behalve om Van der Velde ook om restaurant Wereldburger en ook de ingang van de Klassieke Academie. De verwachting is dat het restaurant en ingang van de Academie in de loop van donderdag weer toegankelijk zijn. De boekhandel is de hele dag gesloten.

Woensdagavond laat raakte een deel van de gevel los, en viel naar beneden. Er raakte niemand gewond. Het is volgens een woordvoerder van de gemeente nog niet bekend wat de oorzaak is. “Het stormde niet, en er was ook geen vorst. We hebben vooralsnog geen enkel idee hoe dit heeft kunnen gebeuren.”



De eigenaar van het betreffende pand, een bedrijf uit Rotterdam, is verantwoordelijk voor de aanleg van een voetgangerssluis. Er is vanochtend al contact geweest tussen de gemeente en de eigenaar. Er is al begonnen met de aanleg van de beschermende overkapping.

Donderdag wordt ook de geve, bestaande uit steenstrips, geinspecteerd.



Alleen de stoep voor onder andere Van der Velde is voorlopig dicht. De rijbaan is wel gewoon open.