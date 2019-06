Papiermolen kan zeil niet van bad af krijgen - technische storing

Wie de nieuwe week vanmorgen fris wilde beginnen en eerst even lekker wat baantjes wilde trekken in het vijftig-meterband van De Papiermolen, kreeg een teleurstelling te verwerken.

Door een technische storing was het maandagmorgen niet mogelijk om te zwemmen in het vijftigmeterbad van de Papiermolen. Het afdekzeil bleef over het bad hangen.

Dat meldt het onlangs schitterend gerenoveerde zwembad vanmorgen via Facebook.

Het is nog niet duidelijk wanneer het probleem verholpen is.

Maar er waren wel andere mogelijkheden om toch nog een klein beetje te zwemmen. In de andere baden van de Papiermolen kan wel gezwommen worden.

‘We proberen het zo snel mogelijk op te lossen. Jullie kunnen zwemmen in bad 4 of banenzwemmen in een van onze andere baden! Onze excuses!’, aldus het bericht van De Papiermolen.

Meer kleine puntjes

Hoewel het bad schitterend is opgeknapt, zijn er nog wel enkele kleine foutjes te verhelpen. Kritische gasten melden via Facebook dat de grond glad is bij de tribunes, de douches en de kleedkamer. Ook de douches werken nog niet optimaal.

Maar ongetwijfeld zal dit allemaal worden verholpen en zal de Papiermolen er over enkele weken perfect bij liggen, als het mooiste openlucht zwembad van Nederland.