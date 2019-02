De goedkoopste woningen staan in Groningen

De goedkoopste koopwoningen van Nederland staan in de provincie Groningen. In de gemeente Delfzijl zijn huizen gemiddeld het allergoedkoopst, maar ook in De Marne, Pekela en Oldambt betaal je minder dan in de rest van ons land.

Volgens Woningmarktcijfers.nl kostte een koopwoning in Delfzijl in 2018 gemiddeld 142.300 euro. In De Marne is dat 155.100 euro, in Pekela 158.700 euro en in Oldambt 161.200 euro. De top vijf van goedkoopste gemeenten wordt vervolmaakt door een niet-Groningse provincie: in Den Helder betaal je gemiddeld 163.000 euro voor een koopwoning.



Het contract met de duurste gemeenten is groot: veruit het meest betaal je in Blaricum, waar een koopwoning in 2018 gemiddeld voor liefst 902.200 euro van eigenaar wisselde. Laren volgt met 778.900 euro, Bloemendaal met 774.600 euro, Wassenaar met 669.000 en in Heemstede leg je gemiddeld 563.700 euro neer voor je eigen stulpje.