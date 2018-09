Dartlegendes Barney, Mighty Mike en The Power komen naar MartiniPlaza

MartiniPlaza is op 22 januari het décor van een nieuw dartevenement. Onder andere Michael van Gerwen, Raymond van Barneveld en Phil Taylor gooien dan hun pijltjes. Kings of Darts is een nieuw evenement met live-muziek, walk-on-girls en op elke avond vijf wedstrijden tussen darters uit Nederland en het Verenigd Koninkrijk.

Tijdens Kings of Darts in Groningen speelt Raymond ‘Barney’ van Barneveld tegen Phil ‘The Power’ Taylor en neemt Michael 'Mighty Mike' van Gerwen het op tegen Peter Wright, oftewel Snakebite. Vincent van der Voort, Roland Scholten, Wessel Nijman, Glen Durrant, Jarrod Cole en Martin Adams zijn eveneens van de partij.



De confrontatie tussen Barney en Phil Taylor is bijzonder, omdat laatstgenoemde z’n carrière eigenlijk al heeft beëindigd. Totdat Michael van Gerwen de beste darter van de wereld werd, vochten beide rivalen menig spannend duel uit.



Kings of Darts begint op 20 januari in Enschede. Op 22 januari doet het festijn Groningen aan. Een dag later is er in Den Bosch een grote finale. De kaartverkoop is inmiddels gestart.