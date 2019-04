Trend in daling aantal WW-uitkeringen zet door

De trend in de daling van het aantal WW-uitkeringen in Groningen zet door. In maart werden er 2 procent minder uitkeringen verstrekt dan de maand ervoor, en vergeleken met een jaar eerder gaat het om een daling van 19,9 procent. Dat blijkt uit cijfers van het UWV.

Volgens het UWV is er vooral in seizoensgebonden sectoren als de horeca, bouw en landbouw meer vraag naar personeel. Vooral in de horeca is er veel vraag, en dan met name naar koks, zegt het UWV. Daarom is samen met Werkinzicht (WIZ) en het Noorderpoort (Campus) in Winschoten een scholingstraject met baangarantie gestart voor werkzoekenden uit Oost-Groningen die graag als kok aan de slag zouden gaan.



Volgens het UWV telde Groningen eind maart 9.535 WW-uitkeringen. Dat is 3,1% van de beroepsbevolking. Landelijk ligt dit percentage op 2,9 procent.