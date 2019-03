Cruiseschip Spectrum of the Seas zet dinsdagavond koers naar Eemshaven

Het 347 meter lange cruiseschip Spectrum of the Seas zet dinsdagavond koers vanaf de Meyer Werft in Papenburg naar de Eemshaven. Als alles goed gaat, komt het schip daar donderdagavond aan.

De Spectrum of the Seas is gebouwd voor de rederij Royal Caribbean en gaat varen onder de vlag van de Bahamas. Het schip is 41 meter breed en biedt plaats aan meer dan 4.000 passagiers en ook nog eens 1500 personeelsleden. Met de bouw van het schip is een bedrag van 750 miljoen euro gemoeid.



Het schip heeft meerdere restaurants, sportzalen, zwembaden en een skydive simulator. Ook is er een theater met een capaciteit van 1300 stoelen, een muziekpodium, winkels en een openluchtbioscoop. Bekijk hier alle details van het mega cruiseschip.



De Spectrum of the Seas wordt dinsdagavond rond 19.0 uitgedokt. Het schip vaart dan ’s nachts op de Eems via Weener en Leer naar Emden. Daar komt het woensdag om 13.15 uur aan. Zodra het tij dat toelaat, kan het schip koers zetten naar de Eemshaven. Naar verwachting arriveert het schip daar donderdag om 18.00 uur. Je kunt het schip hier volgen.