Crowdfunding voor 'herboren Martinitoren' gaat lekker: 'Maar we zijn er nog niet'

Marketing Groningen wil de Martinitoren van binnen opnieuw inrichten zodat de originele staat van de toren beter zichtbaar wordt. Om de verbouwing mogelijk te maken, is onlangs een crowdfundingactie gestart. Die verloopt voorspoedig: ruim 32.000 euro van het doelbedrag (50.000 euro) is inmiddels binnen, maar er moet dus nog wel wat bij. Wie wil meehelpen, kan nog tot 15 augustus een donatie doen via www.demartinitorenherboren.nl . Afhankelijk van het bedrag dat je doneert, zorgt Marketing Groningen voor een leuke en toepasselijke tegenprestatie: van de adoptie van een traptrede tot een heuse tattoo van d'Olle Grieze op een lichaamsdeel naar keuze.

Betere belichting, een uitnodigende entree en vitrines met originele bouwelementen zijn slechts voorbeelden van hoe de toren in ere moet worden hersteld. Als het aan Marketing Groningen ligt, wordt d’Olle Grieze zó ingericht dat de bezoeker straks een indrukwekkende ervaring binnentreedt dat het verhaal van de toren vertelt. “Het beklimmen van de d' Olle Grieze wordt op die manier een tocht van ontdekken, verwonderen, beleven, leren en verbeelden.”



Grote donatie Rabobank

De Rabobank Stad en Midden Groningen heeft deze week een grote bijdrage gedaan aan de crowdfundingactie. Daarmee komt het totaalbedrag op ruim 32.000 euro. Dat is natuurlijk al een hele prestatie maar daarmee is het beoogde bedrag van 50.000 euro nog niet bereikt. "Alle hulp is dus nog welkom!'



Tegenprestaties

Wie een bedrag doneert, kan op een bijzondere tegenprestatie rekenen. Geef je 150 euro dan verzorgt de Smaak van het Noorden bijvoorbeeld een luxe driegangendiner op 70 meter hoogte voor je, achter de wijzerplaten van d’Olle Grieze. Vind je 150 euro wat veel? Dan kun je ook voor 75 euro één van de 311 traptreden in de toren adopteren. Bij het slagen van de crowdfundingactie krijg je dan een uniek certificaat met je naam en het nummer van jouw eigen trede.



En er zijn nog meer tegenprestaties: zoals een intiem verrassingsconcert van een local hero of nationaal bekende artiest op de luidzolder. Of een bootcamp waarbij je helemaal wordt afgemat door de jongens van FIT.nl. Kijk voor een overzicht van alle tegenprestaties én om direct een donatie te doen op www.demartinitorenherboren.nl!