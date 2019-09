Corendon gaat vanaf Eelde vliegen op Bodrum

Volgens weblog Sikkom kun je vanaf 21 april weer naar de Turkse badplaats vliegen. De vluchten vinden tweemaal per week plaats op dinsdag en vrijdag. Bodrum ligt tegenover het Griekse eiland Kos. De badplaats ligt vlakbij Marmaris en Kusadasi.



Corendon vloog in het verleden ook al vanaf Eelde naar Bodrum. In 2016 werd de bestemming geschrapt.