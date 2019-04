Complete gevel weg na plofkraak Lewenborg; omwonenden naar sporthal

De Groningse politie is hard op zoek naar onbekenden op scooters die worden verdacht van de plofkraak in Lewenborg. Op deze foto van Raymond Bos is duidelijk te zien hoe groot het gapende gat is dat resteert na de plofkraak.

De Groningse politie meldt over de plofkraak:

'De Meldkamer Noord-Nederland kreeg zaterdag rond 4.45 uur meldingen van omwonenden dat er een knal was geweest bij een pinautomaat. Bij aankomst van de politie bleek dat er een plofkraak had plaatsgevonden. Zowel de automaat als het pand waarin de automaat gevestigd is, was zwaar beschadigd geraakt. Van verdachten was op dat moment geen spoor meer. Het is nog onduidelijk of er iets buit is gemaakt.

Onderzoek



Toen de eerste agenten arriveerden aan de Kajuit in de Groningse wijk Lewenborg, troffen ze een grote ravage aan. Omdat niet bekend was hoe de plofkraak had plaatsgevonden, werd de hulp ingeroepen van specialisten van het Team Explosieven Verkenning (TEV). Ter ondersteuning kwam ook de brandweer ter plaatse. Bovendien heeft een expert van de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) onderzoek gedaan of er geen ander ontploffingsgevaar was. Uit voorzorg zijn een aantal bewoners van een bovenliggend appartementencomplex tijdelijk uit hun woning gehaald. De straat, een parkeerplaats en een deel van het winkelcentrum zijn enige tijd afgezet geweest.

Scooter



Getuigen meldden direct na de knal dat twee personen er op een scooter vandoor waren gegaan. De politie heeft sterk de indruk dat deze personen betrokken zijn geweest bij de kraak. Er is op dit moment geen spoor van dit tweetal en de scooter. Wel is direct na de melding een burgernetmeldingverstuurd om uit te kijken naar de combinatie van de scooter en twee personen.

Getuigen gezocht



De recherche is inmiddels een onderzoek gestart naar de dader(s) van deze plofkraak. Ook is gestart met een buurtonderzoek en worden eventuele camerabeelden bekeken. Het onderzoeksteam komt graag in contact met getuigen. Heeft u afgelopen nacht iets verdachts gezien in de omgeving van de Kajuit dan hoort de politie dat graag. Dat kan om een of meerdere personen gaan en om diverse soorten voertuigen bij u in de buurt. Ook als u de afgelopen periode verdachte personen bij de geldautomaat hebt gezien, kunt u contact opnemen met de politie via 0900-8844 of via ons meldformulier. Als uw liever anoniem blijft, kunt u contact opnemen met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.''

(Einde persbericht politie Groningen).