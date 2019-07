Code oranje opgeheven maar geel vandaag nog van kracht voor Groningen

Code geel is een trapje lager in het arsenaal aan waarschuwingen van het KNMI. Bij code oranje was het zo dat er grote kans is op gevaarlijk of extreem weer waarbij de impact groot is en er kans is op schade, letsel of veel overlast.

Maar code geel, waar het KNMI nu voor waarschuwt, houdt vooral in: ‘wees alert’. ‘Er is mogelijk kans op gevaarlijk weer. Dit zijn weersituaties die in Nederland vaak voorkomen waarbij het raadzaam is op te letten, met name als men onderweg is.

Het #hitteplan van het #RIVM is nog tot en met zondag actief.