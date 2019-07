Code oranje: ‘Het wordt extreem heet’

Vanaf dinsdag stijgen de temperaturen in Nederland naar mogelijke recordhoogtes. Vandaag liggen de maximumtemperaturen nog ergens tussen de 30 en 34 graden. Woensdag kan het kwik oplopen tot zelfs 38 graden. Op donderdag is het helemaal niet meer uit te houden. Dan verwacht het KNMI temperaturen tussen de 33 en 39 graden.



Nederland krijgt tevens te maken met tropische nachten, waarbij de temperaturen boven de 20 graden blijven. Code oranje is in ieder geval van kracht tot donderdagmiddag. Vrijdag wordt echter ook nog een tropische dag verwacht.



Hitteplan

Het RIVM heeft het Hitteplan in werking gezet. Dat gebeurt als het vier dagen achter elkaar warmer is dan 27 graden. Het Hitteplan is een soort waarschuwing voor oudere en kwetsbare mensen die serieus last kunnen krijgen van de warmte. Het RIVM roept iedereen op om extra op elkaar te letten om uitdroging en oververhitting te voorkomen.



Het advies is om dunne kleding te dragen, goed te drinken en lichamelijke inspanning te beperken op de heetste momenten van de dag.