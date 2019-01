* CODE ORANJE * KNMI en Meldkamer waarschuwen voor grootschalige gladheid * "Stel je reis indien mogelijk uit" *

Het is vrijdagmiddag sinds 15.00 uur erg glad op de wegen in het Noorden. Het KNMI heeft tot 21.00 uur vanavond Code Oranje voor de provincie afgekondigd. De Meldkamer Noord-Nederland maakt melding van meerdere ongelukken. Ze waarschuwen dan ook voor de gladheid. “Pas uw snelheid aan of stel uw reis uit, indien mogelijk.”

Ook het Team Verkeer van de politie waarschuwt voor de gladheid. Het KNMI waarschuwt met Code Oranje voor grootschalige gladheid door ijzel en sneeuw



Vooral in Friesland gebeurden er al flink wat ongelukken. Rond 16.00 uur ontstonden ook de eerste files rondom Groningen. Tussen Leek en de stad staat een file van ongeveer 11 kilometer, al dan niet met rustig rijdend verkeer.



Het KNMI had al code geel afgegeven in verband met de gladheid. Ze lieten weten dat het vooral op de lokale wegen glad kon worden, maar er zijn nu dus ook problemen op de snelwegen.

De verkeerssituatie bij Groningen rond 16.30 uur

Op dit moment is het erg glad op diverse plekken in het noorden. Dit komt door winterse buien. Wij krijgen ongevalsmeldingen vanaf o.a. de A31/N31, A32 & A7. Pas uw snelheid aan of stel uw reis uit indien mogelijk. 🌨 ⚠️ #glad #gladheid #pasop pic.twitter.com/SCPaT1qT0d — Meldkamer Noord-Nederland (@MeldkamerNN) 25 januari 2019