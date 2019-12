Chris Prenger van Happy Walker helpt daklozen aan (zo goed als) nieuwe schoenen

"Kijk, deze wandelschoenen zitten gloednieuw in de doos", zegt Prenger, eigenaar van schoenenzaak Happy Walker uit Stad. Hij kijkt op de kassabon. "Gekocht voor 160 euro in 2002. Die heeft de koper dus nooit aan gehad. Zo heeft iedereen wel een paar schoenen thuis staan dat niet helemaal lekker zit, maar mensen bewaren ze toch."



Het idee ontstond in september 2017, toen Prenger met een afgeprijsde collectie op een braderie stond. Tegen het einde van de dag liet hij een dakloze vrouw een paar schoenen passen. "Die kan ik toch nooit betalen?", zei ze. Prenger gaf ze gratis mee. "Ik kom haar af en toe tegen in de stad, dan krijg ik nog altijd een knuffel", zegt hij met een lach.



Het bracht Prenger op het idee om schoenen in te zamelen voor daklozen. Klanten brengen stappers langs en ontvangen een kortingsbon van 10 euro voor nieuwe schoenen. Voorwaarde is wel dat daklozen nog wat aan het schoeisel hebben. Inmiddels loopt de derde editie van het initiatief.



Twee werkstudenten knappen ingeleverde schoenen op en voorzien ze waar nodig van een nieuwe binnenzool en veters. "Tijdens de eerste editie leverde de actie ons zo’n driehonderd tot vierhonderd paar schoenen op. Daarvan gingen 75 direct naar een dakloze", zegt Prenger. Momenteel liggen er zo’n 150 in het magazijn te wachten op een nieuwe eigenaar, maar Prenger hoopt tijdens deze editie de vijfhonderd aan te tikken.



Op zaterdag 21 december verdwijnen alle nieuwe schoenen voor even uit het winkelpand aan de Steentilstraat. Prenger vervangt ze voor de tweedehands schoenen, waarna daklozen een paar kunnen uitkiezen. "We maken er een klein feestje van, met kerstbomen en warme chocomelk."



En de schoenen die overblijven? Die brengt Prenger met de bakfiets naar de Resharestore van het Leger des Heils, even verderop in de Oosterstraat. "Daar hebben ze kleding genoeg, maar schoenen komen ze vaak tekort. Dus die zijn daar meer dan welkom", vertelt Prenger.



De eigenaar van de schoenenzaak hoopt dat zijn initiatief navolging krijgt in andere steden. "Het kost wat tijd en energie, maar je krijgt er een heel warm gevoel voor terug. Bovendien verdienen daklozen juist in de koude decembermaand extra aandacht", aldus Prenger.



Heb jij nog een paar schoenen staan dat je nauwelijks draagt? Lever ze dan in bij Happy Walker. Dat kan tot 21 december in de winkel aan de Steentilstraat.