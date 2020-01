Campagne tegen drugslabs in buitengebieden

Veel locaties liggen afgelegen of op industrieterreinen en verhuurders zijn zich nog onvoldoende bewust van de risico’s, aldus Meld Misdaad Anoniem. Bedreigingen richting getuigen of een zwijgcultuur binnen sommige gemeenschappen zorgen ervoor dat misstanden onzichtbaar blijven. Het anonieme meldpunt kan hierin een breekijzer zijn.



In de politie-eenheid Noord-Nederland kwamen vorig jaar in totaal 33 anonieme meldingen binnen over de productie van synthetische drug: een stijging van 32 procent ten opzichte van het jaar ervoor. De politie vermoedt dat er meer labs zijn dan er worden opgespoord. Om te voorkomen dat verhuurders op verborgen locaties worden verleid met grote sommen geld wordt nu een tegenoffensief ingezet.



Drugslabs zijn levensgevaarlijke chemische fabriekjes voor xtc en amfetaminen. Vaak worden ze in georganiseerd verband opgezet. Bij de verhuur van het pand, de opbouw van een lab en het verduisteren van afval zijn veel partijen betrokken. Omdat iedereen elkaar kent in een kleine gemeenschap gaat bepaald gedrag opvallen: het af- en aanrijden met voertuigen, bouw- en sjouwactiviteiten op vreemde tijdstippen of een onverklaarbaar uitgavepatroon.



‘Tijdelijke huurders in jouw buurt?’ Met die vraag moet de campagne de ernst van drugslabs onder ogen te brengen. Drugscriminelen intimideren mensen en buiten de verhuurders uit. Gebruikers van het buitengebied worden hierover met flyers en posters en online geïnformeerd. Via social media en populaire websites worden video’s en banners verspreid.