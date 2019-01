Cafe Hammingh is failliet

Vrieling besloot het faillissement aan te vragen om het sociale vangnet voor het personeel veilig te stellen en de schuldenlast in het redelijke te houden. “We hopen dan ook dat dit een snelle overname bespoedigt, zodat Hammingh zo kort mogelijk dicht blijft. Omdat het faillissement nu een feit is, is dit nu verder aan de curator”, aldus Vrieling.



Eerder werd al bekend dat Hammingh in de problemen zat. De zaak was al sinds dit weekend dicht. Tien personeelsleden zitten nu werkloos thuis.



Volgens Vrieling hebben ze Hammingh ooit overgenomen uit liefde voor het café en de bijzondere plek. “Wij hebben veel geïnvesteerd in het upgraden van Hammingh en zo uiteindelijk een prachtige horecagelegenheid gecreëerd. We hebben altijd de intentie gehad omdat als investeerder dit te bereiken. Wij hebben derhalve gekozen voor een management waarbij wij op afstand stonden. Helaas moeten we vaststellen dat deze constructie niet goed heeft uitgepakt.”



Het is nog niet bekend wie de curator van het failliete café is en of er al overnamekandidaten zijn.