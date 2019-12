Burgemeester Schuiling opent expositie over Spitsbergen in Universiteitsmuseum 

In 1979 bestudeerde een team van onderzoekers de leef- en werkomstandigheden van Nederlandse walvisvaarders in de zeventiende eeuw. Aan de hand van het werk van fotograaf Ben Bekooy reizen bezoekers van de expositie mee met de eerste archeologische expeditie van de RUG naar Spitsbergen.



In de jaren zeventig dreigde archeologisch werk verloren te gaan op Spitsbergen. Een deel spoelde weg en er werden attributen meegenomen door toeristen. Dat was voor de RUG aanleiding om een archeologische expeditie te organiseren en onderzoek te doen naar het cultuurhistorische erfgoed van Nederland aan de rand van de Noordpool.



In de expositie is ook aandacht voor andere menselijke activiteiten die Spitsbergen bedreigen. Naast overexploitatie van de natuurlijke hulpbronnen is klimaatverandering een van de grootste problemen waar de poolgebieden mee te maken hebben. De makers gaan in op de gevolgen hiervan aan de hand van actueel onderzoek van het Arctisch Centrum van de RUG.



De expositie is te zien tot 1 maart.