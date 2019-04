Burgemeester Oldambt: ‘Bedreiging ondernemer wegens werkzaamheden windmolens ongelooflijk’

In heel Nederland is geschikt gereageerd op het feit dat voor de tweede keer een ondernemer in Groningen heeft besloten te stoppen met werkzaamheden voor de aanleg va windmolens na bedreigingen. De burgemeester van Oldambt, Cora-Yfke Sikkema, noemt de dreigementen onaanvaardbaar en vindt het ongelooflijk wat er is gebeurd.

“Weer een bedreiging van een betrokkene bij de voorbereiding van een windmolenpark. Allereerst; ik vind het echt ongelooflijk dat dit gebeurt. Dat heb ik vanmiddag ook laten weten aan de ondernemer uit onze gemeente die nu persoonlijk geraakt is. En niet alleen hij, maar ook velen in zijn omgeving en daarbuiten. De politie werkt met een groot team aan een onderzoek naar de dreigementen die in mijn ogen onaanvaardbaar zijn. En terecht, want dit is niet de manier waarop we met elkaar omgaan. Gelukkig tonen de meeste mensen hun ongenoegen op een andere manier,” aldus Cora-Yfke Sikkema.