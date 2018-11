Brandweer redt persoon uit brandende woning W.A. Scholtenstraat

De brandweer heeft in de vroege maandagochtend een persoon uit een brandende woning aan de W.A. Scholtenstraat in de stad gered.

De brandweer rukte rond half zes ’s ochtends na een melding van een woningbrand uit naar de W.A. Scholtenstraat. Bij aankomst bleek er nog een persoon in het brandende pand aanwezig. Deze is door brandweerlieden uit de woning gehaald.



Na de reddingsactie wist de brandweer de brand snel te blussen. Hoe het met de geredde persoon gaat en hoeveel schade de woning heeft opgelopen is niet bekendgemaakt.