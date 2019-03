Brand in snackbar aan Parkweg

In snackbar Niko's Corner aan de Parkweg in de stad heeft dinsdagochtend korte tijd brand gewoed. De brandweer rukte uit met meerdere voertuigen, waaronder een hoogwerker. Omliggende panden moesten worden ontruimd.

Boven en naast de snackbar zitten meerdere studentenkamers. Omdat werd gevreesd dat het vuur zou overslaan, werd besloten de studentenpanden te ontruimen. Een deel van de Parkweg is afgesloten.



De brand in de snackbar was vrij snel onder controle. Het is niet bekend hoe groot de schade is.