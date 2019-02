Bomen bij Der Aa-kerk voorlopig niet gekapt

De gemeente kan nog niet beginnen met de kap van vijf bomen bij de Der-Aa kerk. De verleende kapvergunning is woensdag door de rechter geschorst.

De voorzieningenrechter twijfelt of het college bij het verlenen van de vergunning 'de waarde van de bomen op de juiste wijze is meegewogen'. Daarmee vinden de bezwaren van Stichting Bomenridders gehoor.



De gemeente wilde vijf bomen kappen, een boom verplanten en 105 vierkante meter aan taxussen verwijderen en had daarvoor een vergunning aangevraagd. De gemeente wil de bomen kappen vanwege de herinrichting van de omgeving van de Der Aa-kerk.