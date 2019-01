Bomen A-Kerkhof mogen gekapt; bezwaren ongegrond verklaard

Door het besluit van de Adviescommissie Bezwaarschriften is voor de gemeente de weg vrij om door te gaan met de voorgenomen plannen om het A-kerkhof een ‘groene stadsruimte’ te maken.



De verwachting is dat de kap van de bomen eind februari, begin maart, kan starten. Dat is voordat het broedseizoen start. In het voorjaar wordt dan begonnen met de herinrichting.



De kap van vijf bomen is nodig om meer daglicht op de plek te krijgen. Ook komt er zo meer ruimte komt voor de resterende zes bomen. Volgens de gemeente is besloten de bomen van een mindere kwaliteit te kappen. Ter compensatie komen er drie nieuwe bomen in de A-straat en drie in de Brugstraat.