Boerenacties in volle gang; files in de hele provincie

De acties worden niet gecoördineerd door beheerders van Telegram-groepen of Farmers Defence Force. Actieleiders hebben van de politie te horen gekregen dat ze de boeren niet mogen opjutten. Actiegroep Farmers Defence Force krijgt een dwangsom van 100.000 euro aan hun broek als er onder hun vlag een distributiecentrum wordt geblokkeerd. Vooralsnog is dat ook nog niet gebeurd. De boeren communiceren via verschillende Telegram-groepen.



De boeren lijken van plan om een deel van het Groningse wegennet plat te leggen. Zo worden tractors opgeroepen om richting de Eemshaven te rijden en dan weer via Winschoten naar de stad te rijden om een constante opstopping te creëren, ook bij het Julianaplein. Ook wordt er geopperd om de Duitse grens te blokkeren.



In Telegram-groepen is te zien dat vanochtend op sommige plekken de snelwegen helemaal werden geblokkeerd. De Meldkamer Noord-Nederland roept de boeren in ieder geval op wel ruimte te laten voor hulpdiensten. “Dat ging vanochtend niet altijd helemaal goed”, aldus de meldkamer.



Waar staat nu file?

De protesten zijn op dit moment lastig te volgen. In Telegram-groepen worden veel foto’s geplaatst waarvan de locatie en de tijd onduidelijk zijn. Op dit moment maakt de ANWB melding van files op de A7 richting Duitsland bij knooppunt Zuidbroek, de zuidelijke ringweg bij Groningen en op de Eemshavenweg.