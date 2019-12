Boeren blazen protestacties van woensdag af na uitspraak rechtbank

In een statement op de interne Facebook-groep van FDF wordt de aangesloten boeren gevraagd om af te zien van acties bij supermarkten en distributiecentra. De actiegroep laat ook weten dat ze in hoger beroep gaan tegen het besluit van de rechtbank in Lelystad. Ze suggereren daarbij dat ze monddood zijn gemaakt, omdat ze over het vonnis geen uitlatingen in de pers mogen doen.



De actiegroep had vorige week al aangekondigd dat ze een grote actie aan het voorbereiden waren. Het leek erop dat ze wilden gaan actievoeren bij distributiecentra voor levensmiddelen. FDF liet bij de rechtbank weten dat ze die centra niet wilden blokkeren, maar dat er wel een dynamische actie werd voorbereid, die mogelijk tot overlast zou kunnen zorgen.



Het is niet bekend hoe lang het duurt voordat er een uitspraak zou kunnen zijn in een eventuele hoger beroepszaak.