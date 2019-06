Bizar fietsvandalisme bij treinstation Zuidbroek

Onbekende vandalen hebben in de nacht van zondag op maandag een bizarre ravage aangericht in de fietsenstalling bij het treinstation in Zuidbroek.

Een tiental fietsen is vernield en op een grote hoop gegooid. Van sommige fietsen zijn de banden lek gestoken.



Het is nog helemaal niet duidelijk wie verantwoordelijk is voor het bizarre fietsvandalisme. Ook is nog niet duidelijk waarom de vandalen zo hebben huisgehouden.



Foto: Twitter @RoelinaS