Bioscoop Pathé Groningen tot woensdag dicht na dubbele moord

Pathé bracht zondag een statement naar buiten. Daarin liet de bioscoop weten dat er slachtofferhulp is ingeschakeld voor werknemers van de vestiging en dat de zalen voorlopig gesloten blijven. ‘De voorstellingen zijn van zaterdag tot en met dinsdag afgelast. Alle bezoekers die voor deze periode een ticket hebben gekocht, krijgen hun geld terug.’



Zondag werd verdachte van de dubbele moord Ergün S. aangehouden aan het Hoendiep in Stad. Daarbij schoten agenten S. in zijn been, omdat de verdachte een mes in zijn hand had. S. kwam in beeld als verdachte dankzij camerabeelden van de bioscoop. Zaterdag maakte de politie zijn naam en foto bekend.