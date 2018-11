Bezoekers Groninger binnenstad extra hartelijk ontvangen tijdens Black Friday

Groningen Bereikbaar en Marketing Groningen werken samen met lokale ondernemers aan een gastvrije en bereikbare stad. Met verschillende acties, evenementen en campagnes zorgen ze de komende jaren voor een extra gastvrij onthaal en informeren ze de bezoeker over de gemakkelijkste reis naar de stad. De winkeliers in de Herestraat zorgen in dit kader tijdens Black Friday voor een extra gastvrij onthaal. Met muziek, steltlopers en een leuk presentje was een bezoek aan deze winkelstraat op vrijdagavond 23 november extra gezellig. Bezoekers kregen bij het presentje van Groningen Bereikbaar nog een reistip mee voor hun volgende bezoek.