Beverfamilie bij Zuidlaardermeer nu 24 uur per dag live te volgen

De twee webcams leveren unieke beelden op: voor het eerst n Nederland worden wilde bevers in hun burcht gefilmd. Met hulp van natuurfilmer Luc Enting heeft Het Groninger Landschap de modernste techniek toegepast. Met minuscule camera’s worden de bewegingen van de bevers vastgelegd, zonder dat ze hier iets van merken of gestoord worden.



In 2018 werd duidelijk dat natuur niet te sturen valt. Ook toen werden kleine camera’s geplaatst, maar lieten de bevers zich niet of nauwelijks zien. Alwin Hut, natuurbeheerder van Het Groninger Landschap, is nu dan ook extra verheugd. “Ik ben blij dat we dit jaar zonder enige verstoring de wilde bevers kunnen volgen. Het zou geweldig zijn om dit voorjaar de geboorte van beverjongen live te kunnen zien.”



Filmtips van kijkers

Kijkers kunnen leuke, spannende, grappige of verdrietige momenten van de bevers zelf insturen via de beverpagina. Deze filmtips worden dan op de website geplaatst met daarbij de naam van de inzender. De livestreams en filmtips zijn tot en met juni 2019 te bekijken via: www.groningerlandschap.nl/dichtbijdebever.



Het plaatsen van de camera’s is mogelijk gemaakt door een bijdrage van de Nationale Postcode Loterij.