Beste wijnbar van het land staat in stad: Barrel

De beste wijnbar van Nederland is te vinden in Groningen: Barrel. Barrel heeft dinsdag de titel 'Wine Bar of the Year 2018' in de wacht gesleept.

De prijs werd uitgereikt in de Amsterdamse RAI bekendgemaakt op vakbeurs Horecava.



“Het moment dat je deze wijnbar binnenstapt is het direct duidelijk dat gasten hier komen om van wijn te genieten. Met verschillende wijnboeken en tijdschriften en achterin een extra proeflokaal is dit een zaak die wijnsfeer ademt. Wijnkennis en wijnbehandeling niet alleen van eigenaar maar ook van andere medewerkers is voorbeeldig”, zo valt te lezen in het juryrapport.



De winnaar werd bepaald door meer dan 12.000 publieksstemmen en vijftien onaangekondigde jurybezoeken. Het Eigendom in Rotterdam en wijnbar Shiraz in Amsterdam gingen er met respectievelijk de tweede en derde prijs vandoor.



Als winnaar krijgt Barrel een Coravin Wine System en een reis naar de kelders van Moët & Chandon.