Koen Schuiling (60, VVD) keert terug op oude nest

Koen Schuiling is VVD-fractievoorzitter geweest in de gemeenteraad van Groningen. Hij speelde een sleutelfunctie in het opzeggen van het vertrouwen in burgemeester Hans Ouwerkerk door de Groningse gemeenteraad, waarop Ouwerkerk zijn mandaat ter beschikking stelde. Aanleiding hiervan waren falend overheidsoptreden tijdens de rellen in de Oosterparkwijk in de nacht van 31 december 1997 op 1 januari 1998

Van 1998 tot 2006 was Schuiling in die gemeente wethouder van onder andere economische zaken. Hierna was hij tot 2009 directeur Special Projects bij TCN Groningen/Utrecht en daarna werkte hij als associé bij Boer&Croon/Intermaat.

Op 1 januari 2010 volgde zijn benoeming tot burgemeester van Den Helder.[2] In die functie kwam hij herhaalde malen in het landelijke nieuws door een langlopend conflict rond het museum van de kunstenaar Rob Scholte, culminerend in een ontruiming van het gebouw in april 2018.

Per 1 januari 2017 is Schuiling voorzitter van de Raad van Toezicht van de Hanzehogeschool Groningen.

Op 17 juni 2019 , vandaag, werd bekend dat de gemeenteraad van Groningen Schuiling voordraagt als nieuwe burgemeester voor Groningen