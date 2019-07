Bauke Mollema alsnog op podium van Vuelta

De Groningse wielrenner Bauke Mollema is alsnog als derde geëindigd in de Vuelta, de Ronde van Spanje, in 2011. Dat komt omdat winnaar Juan José Cobo is geschrapt als winnaar.

Cobo is onlangs geschorst omdat in de periode van 2009 tot 2011 met terugwerkende kracht afwijkingen zijn gevonden in het bloedpaspoort van de Spanjaard. Alle resultaten van Cobo in die periode zijn geschrapt. De Spanjaard kon nog in beroep gaan tegen het besluit van de internationale wielerunie UCI, maar dat heeft hij niet gedaan.



Nu het besluit onherroepelijk is, is Chris Froome uitgeroepen tot winnaar van de Vuelta. Bradley Wiggins schuift door naar de tweede plaats en Mollema, die destijds uitkwam voor de Rabobank-ploeg, komt alsnog op het podium. Dat is nu ook officieel bekend gemaakt.



Mollema heeft eerder al laten weten dat hij het leuk vindt dat hij nu een podiumplaats op z’n palmares heeft staan. Wel vindt hij het jammer dat hij niet al in 2011 ook echt op het podium heeft mogen staan.