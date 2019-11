BAT Niemeyer schrapt zestig arbeidsplaatsen

Volgens de fabriek wordt er steeds minder gerookt en gaat die trend ook sneller dan eerder was voorspeld. Bovendien wordt de Europese regelgeving steeds strenger, waardoor veel tabaksfabrikanten de productie overhevelen naar landen buiten de Europese Unie.



De directie is in gesprek met vakbonden om zoveel mogelijk van de zestig werknemers die hun baan verliezen ook door te leiden naar ander werk. Vakbond FNV laat op de website van RTV Noord weten dat het banenverlies onvermijdelijk is.



Twintig jaar geleden werkten er nog 800 mensen bij BAT Niemeyer in Groningen.