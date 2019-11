Basisschool Het Karrepad maandag en dinsdag dicht na grote brand

Zaterdagavond brak er een flinke brand uit in het gymlokaal. De brandweer rukte uit met groot materiaal. Ze konden nog maar net voorkomen dat de brand oversloeg naar omliggende lokalen en het gebouw van kinderopvang SKSG. De gymzaal werd compleet verwoest. De rest van het gebouw liep vooral waterschade op. Al het werk van de kinderen is gespaard gebleven.



De schooldirectie is snel bij elkaar gekomen om te bespreken wat er allemaal moet gebeuren voordat de lessen weer kunnen worden gegeven. Maandag is de school sowieso dicht, dinsdag waarschijnlijk ook. Schade-experts moeten kijken of het gebouw veilig is. De Openbaar Onderwijs Groep Groningen hoopt dat de lessen woensdag weer kunnen worden opgestart. De ouders krijgen daar tijdig bericht van.



Serie van vijf branden

De oorzaak van de brand is nog onbekend. Wel was het op vrijdag en zaterdag onrustig in de Korrewegwijk. Er vonden vijf brandjes plaats, waarvan de brand bij de basisschool de laatste en grootste was. Zo was er op vrijdagmiddag een brand in een ondergrondse vuilcontainer aan de Eerste Hunzestraat. Op zaterdag vlogen er in de wijk een container, een dixie en een papiercontainer in de brand. De politie vermoedt dat er een verband is tussen alle branden. Ze doen dan ook buurtonderzoek en ze zijn op zoek naar getuigen. Ook hoopt de politie aanwijzingen te vinden op beelden van bewakingscamera’s.



Foto: Raymond Bos