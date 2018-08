Automobilist komt om bij eenzijdig ongeval in Vlagtwedde

Bij een eenzijdig ongeval in Vlagtwedde is vrijdagavond een nog onbekende automobilist om het leven gekomen.

Het slachtoffer verloor op de Wedderstraat door nog onbekende oorzaak de macht over het stuur en belandde tegen een boom. De auto vloog vervolgens in brand.



De opgetrommelde brandweer wist de brand te blussen, maar voor de inzittende was het toen al te laat. Het slachtoffer overleed ter plekke.



De politie doet onderzoek naar de oorzaak van het ongeval.