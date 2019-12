Arrestatieteam haalt verdachte uit pand in Rabenhauptstraat

De politie kan nog niet zeggen waar de betreffende persoon van wordt verdacht. Het is ook niet precies duidelijk of de verdachte uit een bedrijfspand of uit een woning is gehaald.



Een arrestatieteam (archieffoto) wordt volgens een woordvoerster van de politie ingezet als er een kans is dat de verdachte een vuurwapen bij zich heeft. Het is niet bekend of dat in dit geval ook zo was. “Zo’n team wordt in ieder geval wel vaak ingezet in de wat zwaardere zaken”, aldus de politie.



De verdachte is aangehouden.