Arjen Robben zwemt 8 kilometer tijdens Groningen Swim Challenge

Robben was als ambassadeur van de challenge al vaker aanwezig bij het evenement. Vaak maakte hij het eindbedrag bekend, maar hij zwom nog nooit mee. Nu hij een punt heeft gezet achter z’n voetbalcarrière, is het zwemchallenge een mooie nieuwe sportieve uitdaging. “Ik volg de Swim Challenge al jaren en heb nu de kans om zelf het water in te gaan”, zegt Robben. “Acht kilometer zwemmen dat is een grote uitdaging voor iemand die niet gewend is dergelijke afstanden te zwemmen, maar voor het goede doel ga ik die graag aan!”



De oud topvoetballer duikt bij de Dorkwerdersluis het water in met onder andere Kay van der Kooi, de weduwnaar van Paulien van Deutekom. Van der Kooi zwemt de volledige 35 kilometer vanuit Zoutkamp solo ter nagedachtenis van zijn begin dit jaar overleden vrouw. Hij is al maanden in training en zwom onlangs nog zes kilometer mee met Maarten van der Weijden. Beide zwemmers zullen met de rest van het deelnemersveld richting Oosterhaven begeven, alwaar vanaf 18.00 uur de eerste zwemmers zullen finishen.



De organisatie van de Groningen Swim Challenge is in zijn nopjes met de toezegging van de ambassadeur. “Wij organiseren met Groningse vrijwilligers een prachtige zwemtocht door onze provincie, waarmee geld wordt ingezameld voor toponderzoek in datzelfde Groningen. Als dé Groningse sportheld zich dan meldt om mee te zwemmen, kan je alleen maar ontzettend trots zijn. Dat een groot voetballer zich zo buiten zijn comfortzone gaat begeven speciaal voor de Swim Challenge is een eer”, zegt voorzitter Dhr. Theunissen.