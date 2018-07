App tegen voedselverspilling: eten voor een prikkie

Bij een flink aantal winkels, bakkerijen en koffiezaken in de stad kun je met een fikse korting eten kopen dat anders zou worden weggegooid. In de app Too Good To Go koop je met een korting tot 70 procent eten dat anders in de prullenbak zou belanden.

Onder andere het Bakkerscafé, Bakkerij Blanche, Denderz, Coffee Break en Stadsbakker Meijer hebben zich aangesloten bij de app, die voedselverspilling tegen wil gaan.



Gebruikers van de app betalen volgens Melvin de Groot van Too Good To Go, geboren en getogen in Groningen, een derde van de oorspronkelijke prijs. Bovendien is het een verrassing wat je krijgt, zegt hij: “Je bestelt een Magic Box, waarbij te van te voren niet weet wat erin zit.”



Gebruikers kunnen in de app zien welke winkels en zaken bij hen in de buurt meedoen. “Vervolgend bestel en betaal je in de app, om daarna de Magic Box zelf bij de betreffende zaak op te halen.”



Too Good To Go werd eind 2015 door een groep vrienden in Denemarken opgericht. Inmiddels is het initiatief uitgerold in België, Duitsland, Frankrijk, Noorwegen, Zwitserland, Engeland en dus ook Nederland. Behalve in Groningen kun je ook in onder andere Amsterdam, Rotterdam en Den Haag voor een prikkie eten kopen dat anders weggegooid zou worden.