Als elke seconde telt: verkeer op Julianaplein vast vanwege spoedrit

De politie heeft donderdagochtend tijdens de spits aan aantal rijstroken bij het Julianaplein afgesloten voor het verkeer. Het gevolg was dat er op sommige plekken ‘enorme drukte en overlast’ ontstond.



Maar niet voor niets dus, zo meldt de politie op Facebook. “De reden voor deze actie lag in het feit dat er een ambulance met spoed vanuit Friesland onderweg was naar het UMCG. Vanwege de ernst van de medische situatie was het Mobiel Medisch Team ook aangesloten bij de ambulance. Om deze reden was het van groot belang dat de ambulance vrije doorgang verleend kon worden over onder andere het Julianaplein en het Europaplein", zo meldt de politie op Facebook.