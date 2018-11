Akkoord over bed-bad-brood in Groningen

Behalve Groningen, krijgen ook Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Eindhoven een bed-bad-broodvoorzienig.



Het gaat om een proef, waarbij na drie jaar wordt bekeken of de aanpak werkt en leidt tot meer gevallen van vrijwillig vertrek of uitzetting. Als dat zo is komen er nog drie locaties in het land bij.



Het Rijk betaalt de komende drie jaar 48 miljoen euro voor deze acht locaties. Ook de Vereniging van Nederlandse Gemeenten gaat aan de opvangvoorzieningen meebetalen.