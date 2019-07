Afsluiten Ring Zuid zorgt op eerste werkdag niet voor enorme chaos

De zuidelijke ringweg tussen het Julianaplein in de richting van Hoogezand is de komende zes weken dicht. Het verkeer wordt geadviseerd om zoveel mogelijk gebruik te maken van de omleidingsroutes. Iedereen die aan de andere kant van de stad moet zijn, kan het beste via de westelijke ringweg omrijden.



Boven de stad hing maandagmorgen een verkeersvliegtuigje die de situatie op de weg in de gaten hield. Op sommige plekken was het wat drukker en dat kwam vooral omdat automobilisten een sluiproute uitprobeerden of toch via de navigatie reden.



Langer groen

Mocht het op de westelijke ringweg wel flink drukker worden, dan worden daar de groentijden aangepast zodat het verkeer beter kan doorrijden.



Intrillen van damwanden

Het deel van de zuidelijke ringweg is afgesloten omdat aannemerscombinatie Herepoort aan de slag gaat met het intrillen van damwanden. De rijbanen zijn al sinds vrijdagavond dicht. De afgelopen dagen zijn voorbereidende werkzaamheden verricht. Het intrillen van de damwanden begint dinsdag. De aannemer verwacht daarbij flink wat hinder voor omwonenden.