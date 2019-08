Afscheid Peter den Oudsten eerste feestje in Forum Groningen

Op de bijzondere raadsvergadering in het stadhuis na vindt het afscheidsprogramma plaats in Forum Groningen aan de Nieuwe Markt.



Daarmee is het afscheid van burgemeester Peter den Oudsten het eerste officiële evenement in het Forum. Op het programma staan onder andere het Burgemeestersontbijt, de Koffiebijeenkomst en de afsluitende receptie. De bijzondere raadszitting, waarin de gemeenteraad officieel afscheid neemt van burgemeester Peter den Oudsten, wordt gehouden in de raadzaal van het Stadhuis.



Het Burgemeestersontbijt is openbaar en vindt plaats van 08.30 uur tot 10.00 uur. Belangstellenden voor het ontbijt kunnen zich opgeven via de speciale website www.afscheidburgemeesterdenoudsten.nl. De Koffiebijeenkomst daarentegen is een besloten bijeenkomst en bedoeld voor medewerkers van de gemeente Groningen.



Het Forum Groningen opent op 29 november de deuren.