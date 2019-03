Actievoerende agenten uit Groningen ingezet bij schietpartij in Utrecht

Peter Noeken, hoofdagent van de basiseenheid in Leek, twitterde rond 12 uur dat een aantal collega’s zijn ingezet in Utrecht in de speurtocht naar de dader. Het is nog niet precies bekend hoeveel Groningse agenten er zijn ingezet en op welke plekken ze aan het werk zijn.



Op het 24 Oktoberplein in Utrecht is maandagochtend een schietpartij geweest met meerdere slachtoffers. Er zou zijn geschoten in en rondom een tram. Het is nog niet bekend hoeveel gewonden of mogelijk zelfs doden er zijn.



De politie-demonstratie op het Malieveld in Den Haag is afgebroken. Premier Mark Rutte is in crisisoverleg gegaan. Volgens de politie bestaat er een kans op een terroristisch motief.