Actievoerders blokkeren Gasunie: 'Dicht met die gaskraan!'

Enkele tientallen actievoerders hebben maandagochtend de ingang van het Gasuniegebouw in Groningen geblokkeerd. Volgens de klimaatactivisten van Code Rood is de blokkade een reactie op de zware aardbeving in Groningen van de afgelopen week en de gaswinningsproblematiek in het algemeen.

De actievoerders moesten eerst genoegen nemen met een plekje voor de ingang van de Gasunie-parkeerplaats, maar mochten na overleg met Gasunie het terrein op. Daar vatten ze post voor de hoofdingang van het karakteristieke gebouw. Een aantal heeft slaapzakken en matjes mee, zodat eventueel ter plaatse kan worden overnacht. Gasunie heeft zijn medewerkers ondertussen gevraagd zoveel mogelijk vanuit huis te werken.



“Gezien het gebrek aan politieke daadkracht, is nú het moment voor Groningen om een duidelijk signaal af te geven dat de gaskraan nu écht dicht moet”, zo meldt Code Rood over de actie op zijn Facebookpagina.



“'Uitspraken van onder andere Minister Wiebes (‘bevinkje’) en Oud-VVD-Kamerlid Ton Elias (‘Shit happens. Ik zou daar weggaan’) maken voor Groningers eens te meer duidelijk dat de landelijke politiek verbluffend weinig begrip heeft voor de geleefde realiteit in Groningen. Dat daarnaast de gasbaten nooit ten goede zijn gekomen aan de regio – terwijl gedupeerden van het kastje naar de muur worden gestuurd met hun schademeldingen – toont aan hoe sociaal en procedureel onrechtvaardig de situatie in Groningen is”, aldus Code Rood.



De activisten zien de Gasunie, dat in handen is van de Nederlandse staat en verantwoordelijk is voor de transport en de opslag van aardgas, als een belangrijk onderdeel van de ‘gaswinnende bureaucratie’: “Hun nieuwe stikstoffabriek mag er dan wel voor zorgen dat we meer hoogcalorisch gas uit het buitenland kunnen importeren, maar dat is een verplaatsing van het probleem en draagt níet bij aan een duurzame energietransitie.”