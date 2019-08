Acties tegen gaswinning tijdens Week van het Gronings Verzet

Het is nog niet duidelijk wat voor acties er precies gaan komen. De actiegroep is daar druk mee bezig, maar ze sluiten bijvoorbeeld een blokkade niet uit. Door de actieweek nu alvast aan te kondigen, hoopt Code Rood dat ook andere bewegingen zich gaan aansluiten.



De actiegroep wil in ieder geval een signaal afgeven dat de gaskraan echt dicht moet en dat er een einde moet komen aan de bureaucratie waarmee de gedupeerden van de gaswinning te maken hebben.



De actieweek duurt van 24 tot en met 31 augustus. Op zondag 25 augustus wordt er tijdens de Bauke Mollematocht, die dit jaar door het bevingsgebied gaat, iets door Code Rood georganiseerd.



De actiegroep Code Rood blokkeerde eerder al het Gasuniegebouw en het NAM-tankenpark in Farmsum.